لبنان.. 10 شهداء بغارة "إسرائيلية" على بلدة

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بـ"سقوط عشرة شهداء نتيجة الغارات المعادية التي نفذها المعادي على بلدة قانا".وأضافت "كما تم نقل اكثر من 15 اصابة الى مستشفيات صور للمعالجة".وأعلنت وزارة اللبنانية، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت لبنان، مؤكدة استشهاد 2350 شخصا وإصابة 10906 آخرين.وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.