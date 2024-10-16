تعليق مصري على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة غدا

وقال عبد العاطي، في بيان أن "زيارة عباس عراقجي، إلى تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة".ومن المتوقع أن تتناول المباحثات التطورات الإقليمية خاصة الحرب على غزة، والتصعيد العسكري في .وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، إن "القاهرة تعمل مع الشركاء للتوصل لوقف لإطلاق في غزة، معربًا عن تقدير للدورا لإسباني في الاعتراف بدولة فلسطين".كما ناقش بدر عبد العاطي، مسألة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن "مصر تتحمل أعباء اقتصادية جسيمة لاستضافتها أكثر من مليون ضيف".وأكد وزير الخارجية، أن "مصر لديها خبرة في ملف مكافحة الإرهاب ونتعاون مع إسبانيا في هذا الملف".