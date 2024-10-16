أول تعليق للصحة العالمية بعد تسجيل إصابة بالكوليرا في لبنان

حذرت منظمة العالمية، من أن خطر تفشي الكوليرا في "مرتفع جدا"، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة.

وأشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين 100 الآلاف من الذين نزحوا.

وقال منظمة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر: "في حال وصلت فاشية الكوليرا.. إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعا".

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن المنظمة التابعة للأمم حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال مؤخرا، حذر أبو بكر من أن النازحين التي انتقلت من جنوب ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود.

وكانت وزارة أفادت بالتثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وتجفاف.

وأضافت الوزارة، أن المريضة من بلدة السمونية في شمال ولا يوجد تاريخ سفر عندها.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة .

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.