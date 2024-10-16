حزب الله يعلن قصف "كريات شمونة" بصلية صاروخية

أعلن اللبناني، الخميس، عن قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:23 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

الى ذلك، أفادت القناة "14 الإسرائيلية"، بأن "نحو 10 صواريخ أطلقت من جنوب باتجاه كريات شمونة ومحيطها، وسط دوي صفارات الإنذار".



