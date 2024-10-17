العراق خارج قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة الأمريكية

وذكر المعهد أن صادرات الولايات من الأسلحة نمت بنسبة 17% بين عامي 2014-2018 و2019-2023، وارتفعت حصتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية من 34% إلى 42%. وقد سلمت الولايات أسلحة كبيرة إلى 107 دول في الفترة ما بين 2019 و2023، وهو ما يزيد عن مصدرين ثانيين مجتمعين.وذكر التقرير أنه في الفترة ما بين 2019 و2023، ذهبت الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الأوسط (38%).وكانت هذه نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة ما بين 2014 و2018 (50%)، بعد انخفاض بنسبة 11% في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة بين الفترتين.وكانت ثلاث دول عربية من بين 10 متلقين للأسلحة الأمريكية في الفترة ما بين 2019 و2023: إذ استحوذت السعودية على 15% من صادرات الأسلحة الأمريكية، وقطر على 8.2%، والكويت على 4.5%.ووفقا للتقرير، صنفت أمريكا كالمورد الرئيسي للأسلحة لهذه العربية، وهي:1.البحرين 93%2.السعودية 75%3.الكويت 70%4.المغرب 69%5.الإمارات 57%6.قطر 45%.