مكتب السيد السيستاني في لبنان يقدم مساعدات مادية (صور)

المكتب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المساعدات شملت المراكز التالية: بلدية بوارج، آل جابر، متوسطة البوارج الرسمية، مزرعة وليد جابر، الخنسا، مركز إيواء المريجات، مركز المستودع في المريجات، مدرسة مكسة الرسمية المختلطة.وفي بلدة بر الياس، شمل توزيع المساعدات المراكز التالية: ثانوية بر الياس الرسمية، متوسطة بر الياس الرسمية، ثانوية الأمين، ابتدائية المختلطة، جمعية قولنا والعمل، ابتدائية بر الياس الرسمية، مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفنية، ابتدائية الحريري الرسمية.