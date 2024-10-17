بعد تقارير اغتياله.. من هو الخليفة المحتمل ليحيى السنوار؟

ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية عن احتياط، أفيفي، قوله إنه "في الوقت الحالي ليس من الواضح تماما ما إذا كان السنوار على قيد الحياة أم لا، ولكن يبدو أن شقيقه نشط للغاية ويدير الأمور".وأضاف أنه "حتى لو تم على السنوار، سيكون من الصعب كسر الهيكل الهرمي لحماس طالما لم يتم على شقيقه (محمد السنوار)، وربما اثنين أو ثلاثة من الشخصيات الرئيسية الأخرى".واعتبر العسكري الإسرائيلي أن شقيق السنوار نشط للغاية ويدير الأمور، كما أنه كان مسؤولا عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أثناء الأسر في .وأشار في هذه الحالة إلى "حزب الله" الذي "تم على قيادة الحزب الله بالكامل، إلا أن النظام لم يتفكك بعد"، موضحا أن ذلك يرجع في النهاية إلى حقيقة تشعب القيادة إلى وحدات فرعية تستمر في العمل، بالإضافة إلى الفكر الأيديولوجي والديني الذي يعد العمود الفقري لمثل هذه التنظيمات.وذكر أن مقتل السنوار ، "سيكون ضربة قاصمة لحماس، وربما تفتح بابًا لصفقة رهائن أو بداية الحركة".وأشارت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إلى تزايد احتمالية مقتل زعيم حماس السنوار، بعد اشتباكات في رفح، مشيرة إلى إجراء أول اختبار للحمض النووي، والذي أكد أن الجثمان يعود للسنوار بالفعل.