يعود لضابط "إسرائيلي".. قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار (صورة)

وحسب موقع Ynet فإن "الجيش الإسرائيلي" يقوم باختبار للمسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار، للتأكد مما إذا كان يخص المقدم خير الدين، الذي قتل في عملية سرية في قطاع عام 2018.وذكرت القناة 14 "الإسرائيلية" المعلومات نفسها، مبينة أن خير الدين كان ضابطا درزيا في دورية متكال التابعة لوحدة العمليات الخاصة "أمان"، مشيرة إلى أنه خلال تبادل إطلاق النار، قتل خير الدين بطريق الخطأ على يد "الجيش الإسرائيلي".وأضافت: "نظرا للدور الذي قام به، لأكثر من ثلاث سنوات بعد مقتله، كان اسمه وصورته ومكان دفنه وأي معلومات تعريفية أخرى سرية ولم يسمح بنشرها إلا في 2022".وأوضحت أنه "في نوفمبر 2018، ذهب خير الدين وجنوده إلى خان لتنفيذ عملية سرية، تم خلالها تبادل إطلاق بين أفراد القوات الخاصة ومسلحين فلسطينيين اشتبهوا في نواياهم. وكشفت التحقيقات في الحادثة أن خير الدين وضابطا آخر كانا خارج السيارة المعنية، بعد أن تم التحقيق معهما من قبل قوة من حماس اشتبهت بهما. وأدرك المقدم أ، الذي كان القوة وكان في السيارة، أن غطاءهما مكشوف، فاتخذ القرار الدراماتيكي باستخدام الرصاص الحي، فأصاب خير الدين بالخطأ وقتله".هذا وأكد "الجيش الإسرائيلي" مساء أمس اغتيال السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.