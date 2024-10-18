تسلل من الأردن وإطلاق نار اتجاه قوة "إسرائيلية" جنوب البحر الميت.. ماذا يحدث؟

وقال في بيان أولي إن "قوات رصدت قبل قليل عددا من المسلحين الذين اجتازوا من نحو الأراضي الاسرائيلي جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات إلى المكان وتمكنت من تحييد مسلحين اثنين أطلقا نحوها والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن "إسرائيليين أصيبا صباح اليوم بجروح في هجوم إطلاق نار نفذه مسلحان تسللا من إلى "موشاف نافوت" جنوب الميت".وأكد الموقع أن حالة الضحايا لا تزال غير واضحة، إلى أن هناك مخاوف من بقاء المزيد من المسلحين في المنطقة.وقال المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي" إن "القوات تجري عمليات بحث في المنطقة. ووقع تبادل إطلاق بعد أن اكتشفت قوات الإسرائيلي تسلل مسلحين من الأراضي الأردنية"، وفق تعبيره.