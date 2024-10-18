من هو المرشح لخلافة السنوار؟

نيوز – دولي



كشفت مصادر عربية أن أحد المرشحين لخلافة رئيس المكتب لحركة "حماس" يحيى السنوار هو شقيقه محمد.

وذكرت المصادر ان "محمد السنوار برز منذ السابع من تشرين على أنه أحد المدبرين لطوفان الأقصى، وأشرف على عملية بناء شبكة الأنفاق الضخمة في شمال قطاع غزة"، بحسب روسيا اليوم.

كما شغل منصب خان يونس في كتائب القسام، وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وهو مطلوب لإسرائيل حيث وضعت جائزة بقيمة 300 ألف شيكل للقبض عليه حيا أو ميتا، وهذا المبلغ هو جائزة مالية، بعد تلك التي وضعت على رأس شقيقه يحيى (400 ألف شيكل).

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "محمد يتمتع بدهاء ووحشية عززت دوره في القيادة العسكرية لحركة حماس".