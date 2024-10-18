أمريكا تجري تجارب نووية في نيفادا

وقالت النووي الوطني الأمريكية إن "غرض التجارب تقييم خصائص الأسلحة النووية القديمة دون إجراء تفجيرات حقيقية".وأكدت أن "مثل هذه التجارب ضرورية للتحقق من حالة الرؤوس الحربية النووية الموجودة والمحدثة دون بدء تفاعل متسلسل يؤدي إلى انفجار نووي".وفي وقت سابق، أكد مدير منع الانتشار والحد من الأسلحة بالخارجية ميخائيل كوندراتنكوف، أن "واشنطن منذ 1999 لم تتخذ أي خطوات للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".وفي 2 تشرين الثاني2023، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا تخطط لإجراء تجارب نووية.ومن جانبه أكد رئيس ميدان التجارب النووية المركزي في نوفايا زيمليا أندريه سينيتسين في وقت سابق، أن الموقع جاهز تماما لاحتمال استئناف التجارب النووية، مضيفا مع ذلك أن روسيا لن تجري تجارب نووية إذا لم تقم واشنطن بذلك.