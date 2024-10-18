بايدن: أعلم كيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

وقبيل صعوده الطائرة الرئاسية في ختام زيارته لألمانيا مساء اليوم قال بايدن ردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان لديه فهم لما ستفعله إسرائيل ردا على الهجوم، ومتى سيحدث هذا الرد. قال بايدن: "نعم بالتأكيد"، بحسب ما نقلت قناة "CBS News" الأمريكية.وعندما سئل عما إذا كان سيشارك هذه المعلومات، أجاب الرئيس الأمريكي بإيجاز: "لا أبدا".وكانت إيران شنت في من تشرين الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل يعد الثاني من نوعه في تاريخ . وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب لحماس بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد قادة الحرس الثوري ببيروت.وكانت الحكومة الإيرانية أكدت أن "ما حدث في عملية الوعد الصادق الثانية كان جزءا صغيرا من قوة إيران التي تنصح بألا يلعب بالنار ويمزح مع إيران"، مشددة على أن "إيران لم تبدأ حربا قط ضد أي دولة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها بعزيمة عالية وهي لن تتردد ولن تتسرع في الرد بل سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".