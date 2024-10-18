مصر: المنطقة على مشارف حرب شاملة

وقال الوزير عبد العاطي في مقابلة مع "القاهرة الإخبارية" ان "هناك عدواناً على لبنان وتزايد الاحتمالات لتوسيع رقعة الصراع لتشمل إيران، وهذا قد يؤدى إلى خطأ في الحسابات"، مؤكداً أن "أي تهوّر قد يقود إلى حرب شاملة، وهي لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار في المنطقة".وتابع عبد العاطي بأن "هناك أطرافاً حريصة على التصعيد رغم أن المنطقة في أشد الحاجة إلى التنمية"، لافتاً إلى أنه "كان هناك تقدم في مفاوضات وقف في غزة، ولكن لم تكن لها إرادة سياسية، والمطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيّعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار".وأضاف عبد العاطي أن"سلام مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن غطرسة القوة لم ولن تحقق والاستقرار لها"، وشدد على أن "بلاده لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".وأردف بأن "مصر كانت واعية تماماً بالمخطط الإسرائيلي، ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".وأكد وزير الخارجية أن الرئيس السيسي استجاب لطلب وزير خارجية بمقابلته؛ لأن حريصة على منع التصعيد في المنطقة، موضحاً أن بلاده نجحت في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بعدم الدخول في أي محاور دولية، وعدم الانجرار وراء حالة الاستقطاب الدولي التي نشهدها في الوقت الحالي، والالتزام بالانفتاح على الجميع بدون أحكام أيدولوجية مسبقة.وحول الشأن اللبناني قال الوزير عبد العاطي إن بلاده تتحرك بشكل ممنهج، ولها نشاط مكثف، وتتحرك مع القوى اللبنانية كلها بلا استثناء، مضيفاً أن تتحرك مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وقيادة مجلس النواب اللبناني، ممثلة في نبيه بري، والجيش اللبناني، ممثلة في جوزيف عون.وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن هناك تواصلاً بشكل شبه يومي مع الأشقاء وزراء الخارجية في السعودية، وقطر، والأردن والإمارات حتى يكون هناك موقف عربي موحد مما يحدث في لبنان.