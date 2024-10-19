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ما هو سبب وفاة نجم "وان دايركشن" ليام باين؟

دوليات

2024-10-19 | 03:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو سبب وفاة نجم &quot;وان دايركشن&quot; ليام باين؟
873 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
كشف تقرير التشريح الجنائي، سبب وفاة النجم البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" (One Direction)، الذي توفي إثر سقوطه من شرفة فندق في العاصمة الأرجنتينة، بوينس آيرس.

وكان الفندق الذي توفي فيه المغني الشاب قد اتصل بالشرطة قبل الحادثة، ليبلغها بوجود نزيل تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يقوم بسلوك عنيف ويحطم محتويات غرفته، معربا عن قلقه على حياته، نظرا لوجود شرفة في الغرفة.
 
ولاحقا، عثر على باين (31 عاما) بعد أن سقط من شرفة غرفته التي كانت في الطابق الثالث بالفندق.
 
وكشف تقرير التشريح، أن سبب الوفاة هو "إصابات متعددة" أو ما يعرف بـ polytrauma، التي نتجت عن سقوطه من ارتفاع، وهذه الإصابات شملت جروحًا في الرأس والجمجمة، بالإضافة إلى نزيف داخلي وخارجي في مناطق متعددة من الجسم، بما في ذلك الدماغ والصدر والبطن والأطراف.
 
وكانت تلك الإصابات كافية للتسبب في وفاته على الفور، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.
 
والإصابات المتعددة "Polytrauma" هو مصطلح طبي يشير إلى حدوث عدة إصابات خطيرة في نفس الوقت، تؤثر على أجهزة وأعضاء مختلفة في الجسم.
 
وتلك الإصابات غالبًا ما تكون مهددة للحياة، مثل إصابات الرأس، والأعضاء الحيوية، أو النزيف الشديد.
 
والأسباب الشائعة لـ"الإصابات المتعددة" تشمل حوادث السيارات، والسقوط من ارتفاع، أو محاولات الانتحار أو ما شابه ذلك.
 
والوفاة نتيجة " الإصابات المتعددة" يمكن أن تحدث مباشرة بعد الحادث بسبب شدة الإصابات، أو في وقت لاحق إذا فشل الجسم في التعافي.
 
وحسب وكالة "رويترز"، فقد حقق باين الشهرة على مستوى العالم بسبب الفرقة الموسيقية الشبابية التي أصبحت من بين الأعلى لمبيعات الألبومات على الإطلاق، لكن أعضاء وان دايركشن تفرقوا في 2016، وتابعوا مسيرتهم الفنية بأعمال منفردة.
 
وآخر أغنية صدرت لباين هي "دمعة" في اذار من هذا العام.
 
وشارك باين في تجارب الأداء للنسخة البريطانية من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" في 2010، وكان في السادسة عشرة من عمره وقتها.
 
وانضم لفرقة تألفت فيما بعد من زملائه في وان دايركشن بتوجيهات من النجم الموسيقي الشهير سايمون كاول.
 
ورغم أن تلك الفرقة أنهت موسم إكس فاكتور وقتها في المركز الثالث، فإنها حققت نجاحا ساحقا ودخلت 29 من أغانيها في قائمة أفضل 100 أغنية من حيث الاستماع والمبيعات.
 
وشارك باين في كتابة العديد من أغاني فرقة وان دايركشن، وتعاون مع المغنية البريطانية ريتا أورا في 2018 في أغنية "من أجلك"، وأصدر أول ألبوم مسجل في استوديو في 2019.
 
وتقدر ثروة باين من مسيرته الفنية بنحو 70 مليون دولار ،وفقا لـ"سيليبرتي نت وورث" المعنية بتتبع ثروات المشاهير.
 
ولدى باين ابنا يدعي بير ويبلغ من العمر 7 سنوات، من شيريل، الشخصية التلفزيونية والمغنية من فرقة غيرلز ألاود.
 
وفي العام الماضي، نشر فيديو لمتابعيه على يوتيوب تحدث فيه عن عائلته وتجربته في استحداث نوع جديد من الفن، وعودته إلى الساحة بعد الإقلاع عن الكحول. وشكر جمهوره على دعمه خلال الأوقات العصيبة.

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