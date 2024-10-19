وزير الخارجية الإيراني يرد على بايدن بشأن الهجوم "الإسرائيلي" المحتمل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
12:30 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503653-638649273150889313.jpg
وزير الخارجية الإيراني يرد على بايدن بشأن الهجوم "الإسرائيلي" المحتمل
دوليات
2024-10-19 | 05:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,553 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن أي أحد يعلم توقيت وكيفية مهاجمة "إسرائيل" لبلاده "سيحاسب"، وذلك ردا على تصريح للرئيس الأميركي
جو بايدن
قال فيه إنه يعلم كيفية وموعد الرد الإسرائيلي المرتقب على
إيران
.
وأوضح عراقجي -عبر منصة إكس- أن "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم
إسرائيل
إيران
أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".
وفي حديثه للصحفيين -في ختام زيارة لبرلين- قال بايدن إن لديه علما بخصوص كيفية وموعد رد
إسرائيل
على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران،
مشيرا
إلى أن هناك فرصة للتعامل مع
إسرائيل
وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.
وكان إعلام إسرائيلي أوضح أن
الجيش
أعد خططا للرد على إيران، في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة أن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا" بعد أسبوعين من الهجوم الإيراني على
إسرائيل
.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية في وقت سابق، أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن
إسرائيل
حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".
ويأتي ذلك بينما تترقب
إيران
هجوما "إسرائيليا" محتملا عليها، بعد هجومها على "إسرائيل" قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تعليق مصري على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة غدا
08:21 | 2024-10-16
بعد العراق و5 بلدان عربية.. وزير الخارجية الإيراني يزور 3 دول جديدة
03:42 | 2024-10-16
وزير الخارجية الإيراني يحط رحاله في بغداد غداً الأحد
06:49 | 2024-10-12
وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات لوقف إطلاق النار
04:12 | 2024-10-05
وزير الخارجية الإيراني
على بايدن
الهجوم "الإسرائيلي" المحتمل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ماذا حصل في قناة MBC العراق فجر اليوم؟
محليات
48.58%
01:50 | 2024-10-19
ماذا حصل في قناة MBC العراق فجر اليوم؟
01:50 | 2024-10-19
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم السبت
اقتصاد
17.58%
03:54 | 2024-10-19
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم السبت
03:54 | 2024-10-19
تفاصيل جديدة تخص اغتيال السنوار
الساحة الفلسطينية
17.44%
13:28 | 2024-10-17
تفاصيل جديدة تخص اغتيال السنوار
13:28 | 2024-10-17
بعد تصريحاته ببرنامج (من الأخير).. البرلمان يسعى لرفع حصانة سجاد سالم
خاص السومرية
16.4%
15:45 | 2024-10-17
بعد تصريحاته ببرنامج (من الأخير).. البرلمان يسعى لرفع حصانة سجاد سالم
15:45 | 2024-10-17
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
اخترنا لك
حزب الله يستهدف مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية
10:59 | 2024-10-19
لبنان.. 15 شهيدا وجريحا بغارة اسرائيلية على البقاع الغربي
10:03 | 2024-10-19
تقرير أمريكي يفجرها: واشنطن أرسلت سرا جنود كوماندوز إلى إسرائيل
08:54 | 2024-10-19
خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة
07:48 | 2024-10-19
عمل فني قريب يجسد حياة الشهيد يحيى السنوار
07:11 | 2024-10-19
أول تعليق من نتنياهو عقب استهداف منزله بمسيرة
07:03 | 2024-10-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.