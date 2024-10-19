وزير الخارجية الإيراني يرد على بايدن بشأن الهجوم "الإسرائيلي" المحتمل

وأوضح عراقجي -عبر منصة إكس- أن "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".وفي حديثه للصحفيين -في ختام زيارة لبرلين- قال بايدن إن لديه علما بخصوص كيفية وموعد رد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، إلى أن هناك فرصة للتعامل مع وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.وكان إعلام إسرائيلي أوضح أن أعد خططا للرد على إيران، في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة أن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا" بعد أسبوعين من الهجوم الإيراني على .كما ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية في وقت سابق، أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".ويأتي ذلك بينما تترقب هجوما "إسرائيليا" محتملا عليها، بعد هجومها على "إسرائيل" قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.