تقرير أمريكي يفجرها: واشنطن أرسلت سرا جنود كوماندوز إلى إسرائيل

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ضباط استخبارات أمريكيين انضموا لاحقا إلى جنود الكوماندوز في إسرائيل، مشيراً إلى أن 6 طائرات مسيرة من طراز إم-كيو-9 نفذت مهام للمساعدة في تحديد موقع الرهائن.وفور هجمات 7 أكتوبر، أنشأت المخابرات الأمريكية فريق عمل، فيما أرسل البنتاغون قوات عمليات خاصة إلى لتقديم المشورة للقوات الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة.وقدمت الولايات لإسرائيل رادارا تخترق موجاته الأرض للمساعدة في تعقب الرهائن وقادة "حماس".من الجدير ذكره، أن عدد الرهائن المتبقين في غزة هو 101، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وليس هناك معلومات حول عدد الأحياء منهم حتى اللحظة.