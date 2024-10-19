حزب الله يستهدف مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية

وذكر الحزب في بيان ، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم ، تجمعاً لِجنود الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية".وصباح اليوم، استهدف المستوطنات الاسرائيلية بـ55 صاروخاً كلها احدثت اصابات مباشرة، و3 اثنان منهما سقطتا والثالثة استهدفت مقرا لرئيس وزراء "إسرائيل" نتنياهو.