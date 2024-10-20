فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى العربية، مهند العكلوك، أن "بلاده تقدمت عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن".وقال العكلوك إن "طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطيني، مرحلة أكثر وحشية".وأوضح أن "الاحتلال يستهدف من خلال عدوانه إبادة المدنيين الفلسطينيين" وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة في خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه، وسط حالة العجز والصمت الدوليين".وشدد العكلوك على "الجامعة ودولها الأعضاء بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ".وأشار إلى أن "ما ترتكبه من "جرائم وفظائع مروعة من الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير القسري" للشعب الفلسطيني يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي بمجمله وليس فقط للشعب الفلسطيني".