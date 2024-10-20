"الأريكة".. صحفيون يتهافتون على موقع السنوار (صور)

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية، إن صحفيين تهافتوا على زيارة موقع المعركة الأخيرة التي اغتيل فيها رئيس المكتب لحركة حماس يحيى السنوار.

ونشر الصحفي البريطاني دوغلاس مواري صورة جالسا على الأريكة التي شهدت اللحظات الأخيرة في حياة رئيس المكتب لحركة حماس يحيى السنوار في إحدى المنازل بحي تل السلطان جنوب غزة.



ونشر الإسرائيلي يوم الخميس 17 تشرين مقطع وثق اللحظات الأخيرة لقائد حماس يحيى السنوار قبيل اغتياله. ونشر الإسرائيلي يوم الخميس 17 تشرين مقطع وثق اللحظات الأخيرة لقائد حماس يحيى السنوار قبيل اغتياله.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة زعيم حماس الشهيد يحيى السنوار أثناء تصويره بطائرة دون طيار وظهر السنوار وهو ملثم ومصاب نتيجة اشتباكه مع قوات الاسرائيلي.

كما أظهر الفيديو الشهيد السنوار وهو يرمي المسيرة بعصا في محاولة منه لإسقاطها.