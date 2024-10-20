أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة حماس

نيوز – دولي

تشير العديد من التقديرات إلى وجود مرشحين من كبار الشخصيات في "حماس" الفلسطينية، لخلافة السنوار بعد اغتياله على يد الإسرائيلي، والذين لديهم تاريخ طويل من العمليات العسكرية والمناورات السياسية.