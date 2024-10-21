المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: المجتمع الدولي وواشنطن ملتزمون بإعادة بناء لبنان

وقال الأمريكي الخاص للبنان، إنه "لا يكفي الالتزام بالقرار 1701 بل يجب العمل على تطبيقه، وعلينا وضع الآليات التي تسمح بعودة الثقة إلى القرار 1701"، لافتا الى ان "الجيش اللبناني بإمكانه حماية وحدوده وموانئه".وأضاف المبعوث، أن "المجتمع الدولي وواشنطن ملتزمون بإعادة بناء لبنان"، الى ان "زيارتي تهدف لوضع أسس لإنهاء هذا النزاع من خلال تطبيق القرار 1701 بعدل وشفافية".وتابع المبعوث، أن "حكومة واللبنانيون يحتاجون إلى المساندة ونحن ملتزمون بذلك، ومستقبل وربطه بالنزاعات لا يمكن أن يكون في مصلحة اللبنانيين"، مبينا انه "يجب الحرص على تطبيق القرار 1701 ولكن لم يعمل أحد على تطبيقه".وأوضح المبعوث، "نحاول وضع حل للنزاع بناء على القرار الدولي رقم 1701، وواشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك"، الى "ربط مصير بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني".