بالصور.. السيارة المستهدفة في دمشق

نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلامية، صورا ومقطع للحادث الذي تعرضت له سيارة في حي المزة بدمشق.

جاء ذلك بعدما قالت الانباء السورية (سانا) في خبر تابعته نيوز، ان "دوي انفجار في دمشق تم سماعه مساء اليوم، دون معرفة طبيعة الانفجار".

وأضافت ان "الانفجار ناتج عن استهداف سيارة وسط حي المزة في دمشق".