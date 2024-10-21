اول تعليق من واشنطن حول تسريب خطة إسرائيل للرد على ايران

نيوز – دولي

أعرب المتحدث باسم مجلس القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، عن "قلق عميق" إزاء تسريب وثائق استخباراتية مصنفة "سرية للغاية" تشير إلى استعدادات إسرائيلية لشن ضربة عسكرية على

وقال كيربي: "نشعر بقلق عميق إزاء تسريب وثائق سرية بشأن استعدادات إسرائيل لضرب ولا نعلم كيف حدث ذلك".

وقال البيت الأبيض إن "وزارة الدفاع تحقق في تسريب وثائق.. ونجري اتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن".

وكان رئيس مجلس الأميركي، مايك جونسون، أعلن، الأحد، أنه سيتم قريبا فتح تحقيق في تسريب الوثائق المؤرخة في 15 و16 تشرين .

وقال موقع "راديو فاردا" إنه تم نشرها أول مرة على تطبيق تيليغرام في 19 تشرين .

وتحمل الوثائق علامات "سرية للغاية" وعلامات تشير إلى أنها مخصصة فقط للولايات وأعضاء آخرين من دول "العيون الخمس"، أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، وفقًا لشبكة "سي أن أن".