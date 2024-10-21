غارات "إسرائيلية" تستهدف لبنان بينها قرب مستشفى

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الاثنين، بينها قرب الحريري.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن " غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأخرى استهدفت الهرمل بالبقاع شرقي لبنان".

وأضافت أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة قرب الحريري الجامعي في منطقة الجناح".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.