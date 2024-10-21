اندلاع حريق بمصفاة في سوريا

اندلع حريق بمصفاة تكرير النفط في في .

وقال التلفزيون الرسمي، إن "حريقا اندلع في قسم بمصفاة تكرير النفط في محافظة وسط سوريا".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تعمل حاليا على إخماده"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.