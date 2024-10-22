طفلة تحمل شقيقتها المصابة.. مشهد في غزة تقف الاقلام عاجزة عن وصفه (شاهد)

يا الله، من أين لهم كل تلك القوة



طفلة نازحة تحمل أختها الجريحة على كتفها، وتمشي بها لمسافة كيلومترين.



تحمل الأطفال في ما لا تتحمله الجبال. pic.twitter.com/9azxgKGC1e — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 21, 2024

هذا نشره الصحفي حمودة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه قائلا "طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة على كتفيها وتمشي معها لأكثر من كيلومترين، رأيتها بالصدفة وحزنت على حالها وهي تمشي وحيدة حافية القدمين تحت أشعة الشمس الحارقة، ساعدتها ورافقتها إلى مكان نزوحها".وسأل الصحفي حمودة الطفلة إن كانت متعبة من حملها شقيقتها، فأجابته "تعبانة، وإلي ساعة بحملها، وأه مش قادرة أمشي".فيديو الطفلتين شهد انتشارا ورواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الصدمة بين المغردين، الذين تساءلوا بالقول ماذا أبقت إسرائيل لأطفال من طفولتهم التي سرقتها منهم خلال عام من الإبادة والتهجير والتجويع؟وقال مغردون تعليقا على هذه قصة من القصص التي تظهر كيف قتلت إسرائيل براءة أطفال غزة، ودمرت حياتهم الطبيعة، وجعلتهم يكبرون قبل وقتهم. واعتبر آخرون أن المنظر مسيء جدا للعرب، وأضافوا أنه يجب ألا يعيش الأطفال ظلامات الحروب.وعلق أحد المدونين على المقطع منتقدا الصمت العالمي حول ما يحدث في وأطفالها خصوصا بالقول "خذ لحظة وشاهد هذا الفيديو، فقط انظر إلى الواقع الذي لا يريدونك أن تراه في . وإذا شاهدت، ظهرت لك كل أنواع الحجج ومحاولات التفسير بدلا من التعاطف والحزن العميق على ما يحدث للأطفال الذين يعيشون في هذا المكان".