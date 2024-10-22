طفلة تحمل شقيقتها المصابة.. مشهد في غزة تقف الاقلام عاجزة عن وصفه (شاهد)

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A post shared by علاء حمودة (@alaa_hamouda.2)
A post shared by علاء حمودة (@alaa_hamouda.2)
يا الله، من أين لهم كل تلك القوة
طفلة نازحة تحمل أختها الجريحة على كتفها، وتمشي بها لمسافة كيلومترين.
تحمل الأطفال في غزة ما لا تتحمله الجبال. pic.twitter.com/9azxgKGC1e
— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 21, 2024
يا الله، من أين لهم كل تلك القوة
طفلة نازحة تحمل أختها الجريحة على كتفها، وتمشي بها لمسافة كيلومترين.
تحمل الأطفال في غزة ما لا تتحمله الجبال. pic.twitter.com/9azxgKGC1e