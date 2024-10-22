بالفيديو.. ماذا حصل قرب مستشفى الحريري؟

نيوز – دولي

اعلنت وزارة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 13 شخصًا قُتلوا و57 أصيبوا في قصف إسرائيلي بمحيط الحريري، المستشفى العام الرئيس في .

وأضافت الوزارة أن "القصف تسبب في أضرار كبيرة بالمستشفى". ومن جانبه، قال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن "المقاتلات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا لحزب الله قرب رفيق الحريري الجامعي في في وقت متأخر أمس الاثنين". وأضاف أنه "لم يكن يستهدف المستشفى الذي لم يتأثر جراء القصف"، وفقا لقوله.

