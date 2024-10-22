غارات "إسرائيلية" تستهدف ضاحية بيروت

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على مناطق والليلكي وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة