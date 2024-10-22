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مناورات بحرية مرتقبة بين إيران والسعودية
دوليات
2024-10-22 | 17:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
514 مشاهدة
أعلن
قائد
البحرية
الإيرانية
الأدمیرال شهرام إیراني، أن
السعودية
طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع
إيران
.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن "القوات البحرية
الإيرانية
تتواجد في
البحر
الأحمر، والمملكة
السعودية
قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة".
وأضاف أن "الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى"،
مشيرا
إلى أن "التنسيق بين الجهات المعنية في
البلدين
جار".
وأكد
قائد
البحرية
الإيرانية
أن "وفود
البلدين
ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة"، كما أوضح أن "كلا
البلدين
دعا بعضهما لزيارة موانئ الآخر".
واستضافت
إيران
مناورات "أيونز 2024" البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، بمشاركة
روسيا
وسلطنة عمان وعدد آخر من القوات البحرية لعدة دول، منها المطلة على المحيط الهندي، في حين شاركت فيها الهند وتايلند وبنغلادش وباكستان وقطر والسعودية بصفة مراقب.
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