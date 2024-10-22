مناورات بحرية مرتقبة بين إيران والسعودية

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن "القوات البحرية تتواجد في الأحمر، والمملكة قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة".وأضاف أن "الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى"، إلى أن "التنسيق بين الجهات المعنية في جار".وأكد البحرية أن "وفود ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة"، كما أوضح أن "كلا دعا بعضهما لزيارة موانئ الآخر".واستضافت مناورات "أيونز 2024" البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، بمشاركة وسلطنة عمان وعدد آخر من القوات البحرية لعدة دول، منها المطلة على المحيط الهندي، في حين شاركت فيها الهند وتايلند وبنغلادش وباكستان وقطر والسعودية بصفة مراقب.