على هامش "بريكس".. لقاء للسيسي بالرئيس الإيراني

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ان "الرئيسين اتفقا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة".وأكد الرئيس "أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على والاستقرار الإقليمي".وأضاف المتحدث أن السيسي "استعرض في ذات السياق الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق في غزة ولبنان"، مؤكداً ضرورة "حشد الجهود لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان".