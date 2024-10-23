هجوم إرهابي يخلف قتيلا وعدة إصابات في أنقرة (فيديو)

وقال التركي في تصريح صحفي: "لقي شخص مصرعه وأصيب اشخاص اخرون في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في كحصيلة أولية".



#عاجل | التركي: قتيل وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في https://t.co/COBdVPuOAo