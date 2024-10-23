هجوم إرهابي يخلف قتيلا وعدة إصابات في أنقرة (فيديو)

وقال وزير الداخلية التركي في تصريح صحفي: "لقي شخص مصرعه وأصيب اشخاص اخرون في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة كحصيلة أولية".
#عاجل | وزير الداخلية التركي: قتيل وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة https://t.co/COBdVPuOAo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 23, 2024
وقال وزير الداخلية التركي في تصريح صحفي: "لقي شخص مصرعه وأصيب اشخاص اخرون في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة كحصيلة أولية".
#عاجل | وزير الداخلية التركي: قتيل وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة https://t.co/COBdVPuOAo
شاهد.. لحظة الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه، قبل قليل، في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء. pic.twitter.com/Xeh5tGBhjE
— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) October 23, 2024
شاهد.. لحظة الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه، قبل قليل، في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء. pic.twitter.com/Xeh5tGBhjE