الداخلية التركية تعلن نهاية هجوم أنقرة وتكشف التفاصيل وأعداد الضحايا

وقال الوزير التركي إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 4 حتى الآن بالإضافة إلى 14 مصابا 3 منهم بحالة الخطر الشديد".وأكد علي ييرلي قايا أن "السلطات تواصل التحقيقات لمعرفة هويات المنفذين ومعرفة الجهات التي ينتمون إليها وعندها سنعلن الجهة التي تقف خلف الهجوم".وفي وقت سابق قال الوزير أن هجوما داميا وقع في المقر الرئيسي لشركة صناعات والفضاء التركية (توساش) بالقرب من أنقرة ، فيما عرضت وسائل إعلام لقطات لمهاجمين مسلحين يدخلون المبنى وسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي.وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على إكس "وقع هجوم إرهابي على منشآت توساش في كهرمان قازان بأنقرة. للأسف سقط قتلي وجرحى".ولم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق الذي تلاه وهوية مرتكبي الحادث، وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري وإن هناك رهائن داخل المبنى، بحسب رويترز.وأظهرت صور تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكا في موقف للسيارات بالقرب منها.وشركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.