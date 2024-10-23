عطل جماعي يضرب منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.. ما السبب؟

ووفقا لمواقع أخبارية تركية، فإنه من الساعة 17:51 بتوقيت تركيا، بدأ مستخدمو إنستغرام و X (تويتر) يعانون من مشاكل في الوصول إلى المنصات.حيث تزايدت عمليات البحث على الإنترنت مثل "إنستغرام لا يفتح" و"تويتر بطيئًا"، بينما اشتكى المستخدمون أيضًا على من هذه المشاكل.تشير التقارير المتزايدة إلى وجود مشاكل في الوصول إلى منصتي التواصل الاجتماعي الشهيرتين إنستغرام وX (تويتر) في الآونة الأخيرة، لكن الظاهرة ازدادت حدتها اليوم.وقد أفاد العديد من المستخدمين بعدم تمكنهم من الدخول إلى المنصات، أو تحميل المحتوى، أو أنهم يواجهون بطئًا في التصفح.وأصبحت الأسئلة مثل: "هل تعطل إنستغرام؟"، "لماذا بطيء؟"، "لماذا لا يمكن الدخول إلى إنستغرام؟"، "لماذا لا يمكن الدخول إلى X؟" مواضيع حديث الساعة على .على الرغم من عدم صدور أي توضيح رسمي حتى الآن، إلا أن بعض المستخدمين يربطون المشاكل في الوصول بالأحداث التي وقعت في أنقرة في نفس اليوم، حيث فرضت السلطات حظر نشر على الهجوم الذي وقع هناك.ويُعتقد أن القيود قد فُرضت على المنصات لمنع انتشار مقاطع الفيديو المتعلقة بالحادث الذي وقع في شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (TUSAŞ).ويعاني مستخدمو إنستغرام من ظهور رسالة "تعذر تحديث الخلاصة" عند محاولة الدخول إلى التطبيق، في حين يعاني مستخدمو X (تويتر) من بطء في التصفح وانقطاع في الاتصال.حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من مسؤولي إنستغرام أو X (تويتر) بشأن هذه المشكلة، ولا يزال موعد حل مشاكل الوصول غير معروف.