17 غارة "إسرائيلية" على بيروت بينها استهدفت شقة ومكتب قناة

ولفت تلك الوسائل، الى أن "غارة استهدفت شقة بالقرب من السفارة في منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضافت أن "غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت"، الى أن "غارات إسرائيلية متتالية استهدفت منطقة الكفاءات الحدث في الجنوبية وأخرى على بلدة الخيام جنوبي لبنان".

‏الى ذلك، قالت قناة "الميادين"، إن "عدوانا إسرائيليا على القناة في بيروت"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.