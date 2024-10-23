بعد هجوم أنقرة.. تركيا تقصف أهدافا للعمال الكردستاني

وذكرت في بيان أنه "عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية ضد أهداف إرهابية في شمال وسوريا في 23 أكتوبر 2024، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح"، مشيرة إلى أن هذه "العمليات مستمرة".وكان التركي علي يرلي قايا، قد أكد الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وجرح 14 آخرين في هجوم على مقر شركة "توساش".