"مايكروسوفت" تتهم إيرانيين بتعقب مواقع أمريكية مرتبطة بالانتخابات

ونقلت الوكالة عن باحثين قولهم إن هذا النشاط يشير إلى "استعدادات لمزيد من عمليات التأثير المباشر".وأشارت في مدونة لها إلى أن "القراصنة الذين أطلقت عليهم اسم عاصفة الرمال القطنية (كوتون ساندستورم) والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات"، في عدد من الولايات المتأرجحة لم تذكر أسماءها.وأوضحت أنهم في شهر مايو الماضي مسحوا موقعا إخباريا أمريكيا مجهول الهوية لرصد نقاط ضعفه.وكتب الباحثون: "ستزيد كوتون ساندستورم من نشاطها مع اقتراب موعد نظرا لسرعة عمليات المجموعة وتاريخها في التدخل في الانتخابات".وقال متحدث باسم البعثة لدى الأمم "مثل هذه الادعاءات بلا أساس من بالمرة، وغير مقبولة مطلقا"، مضيفا أن "إيران ليست لديها أي دوافع أو نية للتدخل في الأميركية".وشنت كوتون ساندستورم في 2020 عملية تأثير إلكترونية مختلفة قبل وقت قصير من الرئاسية السابقة، وفق ما ذكرت "رويترز".