وقالت الوزارة، في بيان لها إن قواتها شنت عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم .وأوضحت أن "هدف العملية على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى".وأشارت إلى "تدمير 32 موقعا، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم".وشددت الوزارة على أنه "تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات".ولفتت الوزارة، إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.