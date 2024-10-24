الخطوط القطرية تعلق رحلاتها الجوية الى العراق

وقالت في بيان مقتضب إن "الشركة علقت رحلاتها الى كل من وايران ولبنان حتى إشعار آخر".وأضاف الشركة، إنها ستقوم بتشغيل رحلاتها إلى خلال ساعات النهار فقط.