مقتل 5 عسكريين "إسرائيليين" بمعارك مع حزب الله

قتل خمسة عسكريين "إسرائيليين"، اليوم الخميس، بمعارك مع اللبناني.

وقال "الإسرائيلي"، إن "خمسة عسكريين قتلوا في معارك مع مقاتلي في جنوب هم سرية وضابطان وجنديان".

يشار الى ان مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.