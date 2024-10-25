بعد استهداف الصحافيين والطواقم الطبية بلبنان.. الأمم المتحدة: حتى الحروب لها قواعد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يدعو لحملة تبرع الى لبنان وسوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504318-638654614415804940.jpg
بعد استهداف الصحافيين والطواقم الطبية بلبنان.. الأمم المتحدة: حتى الحروب لها قواعد
دوليات
2024-10-25 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
402 مشاهدة
أعلنت المنسّقة الخاصّة للأمم
المتحدة
في لبنان جينين هينيس بلاسخارت أن "مع كلّ يوم يمرّ، تتّسع دائرة العنف المميتة في لبنان، تاركةً مزيدًا من الدمار والمعاناة
وقالت بلاسخارت في بيان: "يواجه لبنان حالياً أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، مع تزايد وقوع الضحايا المدنيين، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع للبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. لقد تعرّض الذين يوفرون استجابة فورية ويلبّون نداء المساعدة، بما في ذلك الكوادر
الصحية
والمسعفون، لضربات قاسية أيضًا. إنّ الزيادة في عدد الهجمات التي تطال المنشآت
الصحية
والعاملين فيها مقلقة للغاية".
أضافت: "منذ أكتوبر العام الماضي، أفادت منظمة
الصحة
العالمية عن وقوع 53 هجومًا على منشآتٍ صحية، ممّا أسفر عن مقتل 99 وإصابة 82 من العاملين في الرعاية
الصحية
. وقد تمّ إخلاء ثمانية مستشفيات بالكامل في لبنان، وسبعة أخرى تمّ إخلاؤها جزئيًا بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لقربها من مناطق القصف. نتيجة لذلك، انخفضت بشكل كبير قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان، ممّا زاد من الضغط على المستشفيات في المناطق الأخرى. كما استهدف 27 هجوماً سيارات الإسعاف التي يستخدمها المستجيبون الأوائل. وأغلقت ما يقرب من نصف المراكز
الصحية
الأولية أبوابها في المناطق المتضررة".
وتابعت: "في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أسفرت ضربة إسرائيلية قرب مدخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي (أكبر مستشفى حكومي في لبنان) عن مقتل 18 شخصًا، من بينهم أربعة أطفال وأربعة عاملين في مجال الرعاية الصحية، فيما تمّ إخلاء مستشفى آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط حالة من الذعر الواسعة النطاق بسبب مزاعم حول استخدام أحد مبانيه. يتزامن تأثير الأزمة على قطاع الرعاية
الصحية
مع تزايد هائل في الاحتياجات الإنسانية، خصوصاً بين النازحين. وفي ظل تدهور الظروف
الصحية
والاكتظاظ في مراكز الايواء الجماعية، يرتفع خطر انتشار الأوبئة، وقد سجل لبنان مؤخّراً أوّل حالة إصابة بالكوليرا".
وقالت أيضاً: "ينبغي بذل كلّ جهد لحماية المستشفيات، بموجب القانون الدولي الإنساني، من أي ضرر. فكلّ ضربة تؤثر على قطاع الرعاية
الصحية
أو تخرج مستشفى آخر عن الخدمة تزيد الضغط على نظام صحي منهك أصلاً، ممّا يهدّد تقديم الخدمات الطبية الحيوية للحالات المتزايدة. وينبغي في كل الأوقات حماية العاملين في الرعاية
الصحية
والذين يوفرون استجابة فورية".
تابعت: "أيضًا، لقد شهدنا مؤخّراً هجمات تستهدف الصحافة. عندما يُستهدف الصحافيون الذين يحظون بحماية القانون الدولي الإنساني، فإن ذلك يشكل تهديدًا لحقوقنا الأساسية التي تتعلّق بحرية المعلومات والتعبير. يجب على جميع الأطراف المتنازعة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني. حتى الحروب لها قواعد".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تعديله غير وارد.. فرنسا: القرار 1701حجر الزاوية لأي حل في لبنان
12:29 | 2024-10-25
ماذا يعني إدراج لبنان في القائمة الرمادية؟
11:50 | 2024-10-25
وزير الخارجية يكشف عن تحرك عراقي لوقف الحرب على غزة ولبنان
09:39 | 2024-10-25
بعد الاستهداف "الإسرائيلي" لصحفيين في لبنان.. الإعلام والاتصالات توجه دعوة للمنظمات العالمية
09:16 | 2024-10-25
الامم المتحدة
بلاسخارت
لبنان
الصحافة
الطواقم الطبية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الخطوط القطرية تعلق رحلاتها الجوية الى العراق
دوليات
29.06%
06:29 | 2024-10-24
الخطوط القطرية تعلق رحلاتها الجوية الى العراق
06:29 | 2024-10-24
منخفضان متعاقبان وتصعيد من البحر الأحمر.. امطار غزيرة تتوعد العراق تستمر 10 أيام
محليات
28.42%
02:00 | 2024-10-24
منخفضان متعاقبان وتصعيد من البحر الأحمر.. امطار غزيرة تتوعد العراق تستمر 10 أيام
02:00 | 2024-10-24
فتح قبر زعيم راحل ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة
دوليات
21.89%
06:37 | 2024-10-25
فتح قبر زعيم راحل ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة
06:37 | 2024-10-25
أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.. السوداني يعلن انطلاق مشروع المطوّر العقاري
محليات
20.62%
04:18 | 2024-10-24
أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.. السوداني يعلن انطلاق مشروع المطوّر العقاري
04:18 | 2024-10-24
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-25
العراق في دقيقة
25-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-25
العراق في دقيقة
25-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-25
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف الحجاج - الحلقة ٢٨ | season 3
15:30 | 2024-10-24
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف الحجاج - الحلقة ٢٨ | season 3
15:30 | 2024-10-24
Morning Live
الامطار الحامضية.. سماء العراق مهددة بكارثة بيئية - حلقة ١٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-24
Morning Live
الامطار الحامضية.. سماء العراق مهددة بكارثة بيئية - حلقة ١٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-24
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 24-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-24
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 24-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-24
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-25
العراق في دقيقة
25-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-25
العراق في دقيقة
25-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-25
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف الحجاج - الحلقة ٢٨ | season 3
15:30 | 2024-10-24
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف الحجاج - الحلقة ٢٨ | season 3
15:30 | 2024-10-24
Morning Live
الامطار الحامضية.. سماء العراق مهددة بكارثة بيئية - حلقة ١٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-24
Morning Live
الامطار الحامضية.. سماء العراق مهددة بكارثة بيئية - حلقة ١٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-24
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 24-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-24
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 24-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-24
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
اخترنا لك
نظرت بقضية إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو.. الجنائية الدولية تستبدل قاضية
14:17 | 2024-10-25
الصحة العالمية: انقطاع الإتصال مع مستشفى كمال عدوان شمال غزة
14:17 | 2024-10-25
زاخاروفا: الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد أحد
13:36 | 2024-10-25
روسيا تعلن محاصرة القوات الأوكرانية في كورسك
13:35 | 2024-10-25
الجراد الأفريقي يجتاح ليبيا
13:17 | 2024-10-25
تعديله غير وارد.. فرنسا: القرار 1701حجر الزاوية لأي حل في لبنان
12:29 | 2024-10-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.