ترامب وهاريس يتعادلان في تأييد الناخبين

وحسب استطلاع تايمز وكلية سينا الذي شمل 2,516 ناخبا محتملا على مستوى البلاد بين 20 و23 أكتوبر، فإن كلا المرشحين متعادلان بنسبة 48% من أصوات الناخبين.وكانت هاريس متقدمة على بنسبة 49% مقابل 46% في آخر مرة أجري فيها هذا الاستطلاع في أوائل أكتوبر.وأظهر الاستطلاع أن فقط 28% من المستجيبين يشعرون أن الولايات تسير في الاتجاه الصحيح مع وجود الرئيس وهاريس في البيت الأبيض، مقارنة بـ61% الذين يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.وكان عمر بايدن، البالغ 81 عاما، مصدر قلق بين الأمريكيين في وقت سابق من هذا العام أثناء تخطيطه لإعادة انتخابه، ولكن مع بقاء أسابيع قليلة حتى يوم الانتخابات، تظهر نتائج الاستطلاع أن 41% من الناخبين المحتملين يشعرون أن ترامب، البالغ 78 عاما، كبير جدا ليكون رئيسا فعالا، مقارنة بـ 58% لا يعتقدون ذلك.