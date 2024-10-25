النقد الدولي يحذر: عواقب اقتصادية على الدول سببها أزمة السودان

وقالت باتيلو تزامنا مع نشر الصندوق تقريراً عن النشاط الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن "ما يحدث في أمر مفجع ومدمر للشعب ولكل المجاورة أيضا".وتابعت: "العديد من هذه المجاورة ضعيفة أصلاً ولديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حالياً تدفق لاجئين، ومشاكل أمنية، وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحدياً حقيقياً لنموها".أزمةوأشار النقد الدولي في تقريره الذي يعرض توقعاته الاقتصادية للقارة، إلى أن أفريقيا وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وجنوب قد تعاني بشكل خاص من هذا الوضع.خط أنابيبوبالنسبة إلى جنوب السودان، الوضع مقلقاً خصوصاً بعدما خسرت البلاد أحد مصادر دخلها الرئيسية في فبراير/شباط الماضي، بعد تعرض خط أنابيب يسمح لها بتصدير النفط لأضرار في .ويعد خط الأنابيب حيوياً لنقل نفط جنوب الخام إلى الخارج، فيما يمثل النفط حوالى 90 بالمئة من صادرات هذه الدولة غير الساحلية.واندلعت الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وفقا للأمم المتحدة. وتسبّبت بأزمة إنسانية حادة ونزوح أكثر من 10,7 ملايين شخص في أنحاء البلاد بينما دفعت 2,3 مليون آخرين إلى الفرار إلى المجاورة.وأُعلنت المجاعة في يوليو/تموز في مخيم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر في دارفور.تكلفة النزاعاتوأشارت باتيلو إلى أن "هذه نزاعات داخلية" في أفريقيا، مشيرة أيضاً إلى "المشاكل الأمنية في بلدان الساحل، والتي تؤثر أيضا على النمو لدى بعض جيرانها".وقالت إن "نزاعات خارجية أخرى، مثل تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة" في كل أنحاء القارة، بعد عامين ونصف عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أحدث اضطرابات في سلاسل التوريد وتسبب بارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم.إلى ذلك أشار النقد الدولي في تقريره الذي نُشر، الجمعة، إلى مخاطر ناتجة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها دول لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية باعتبارها ضغطاً يؤدي إلى انخفاض النمو القاري، في وقت تؤدي التوترات التجارية الى زيادة التعريفات الجمركية، خصوصاً بين الأطراف الثلاثة الأقوى في العالم، الولايات المتحدة وأوروبا والصين.وأكد النقد الدولي أن التباطؤ الاقتصادي لدى دول متقدمة وفي الصين ما زال يمثل تحدياً كبيراً للدول الأفريقية، متوقعاً نمواً بنسبة 4,2 بالمئة العام المقبل، في تقدم محدود مقارنة بالعام الحالي الذي يتوقع أن يبلغ النمو خلاله 3,6 بالمئة.