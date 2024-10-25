تعديله غير وارد.. فرنسا: القرار 1701حجر الزاوية لأي حل في لبنان

وأضاف، أن "مقترح وقف إطلاق الفرنسي-الأميركي ما زال على الطاولة ومستعدون لتعديله".كما شدد على أن "القرار 1701 حجر الزاوية لأي حلّ في لبنان، مؤكدا على أن تغييره غير وارد".ولفت إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاضب بسبب الاستهداف المتكرّر لليونيفيل، مشددا على أن هذا يجب أن يتوقف".كذلك رأى أن "وقف إطلاق وحده يمكنه وقف الهجمات غير المبرّرة على المدنيين في غزة ولبنان، إلى أن الصحافيين يدفعون ضريبة باهظة خلال النزاع في الاوسط، مصرّا على أن الهجمات ضدّهم غير مبرّرة".يأتي هذا بعدما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق بسرعة، عقب انطلاق مؤتمر "دعم والسيادة في لبنان"، الذي عقدته باريس أمس الخميس.وحث ماكرون في كلمته الافتتاحية إسرائيل على وقف الغارات على مختلف المناطق اللبنانية.كما شدد على وجوب وقف هجمات حزب الله على إسرائيل.وأشار إلى ضرورة تطبيق القرار 1701، وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق.هذا وأعرب عن استعداد بلاده للتنسيق من أجل دخول المساعدات إلى اللبنانيين. وحذر من تفاقم أزمة النزوح، قائلا إن "مليونا و100 ألف شخص نزحوا ما سيؤدي لاضطرابات عميقة".كذلك أكد أن لبنان مهم بالنسبة لنفسه وللعالم أجمع أيضا، داعيا إلى عدم المس بتنوعه.يشار إلى أن فرنسا تحاول منذ أسابيع إيجاد حلّ دبلوماسي للحرب بين إسرائيل وحزب الله من دون أن تنجح في ذلك بعد.كما لم تؤد مساعيها منذ عامين إلى إخراج البلاد من مأزق الشغور في منصب رئيس للجمهورية.ومنذ عيّنه الرئيس الفرنسي في حزيران 2023 مبعوثا خاصا إلى لبنان، سافر جان إيف لودريان الذي شغل سابقا منصبي وزيري الدفاع والخارجية، أكثر من مرة إلى بيروت، من دون أن تثمر جهوده في إقناع القوى السياسية بالتوافق على انتخاب رئيس.