روسيا تعلن محاصرة القوات الأوكرانية في كورسك

وقال بوتين، وفق إعلام روسي، ان قواته أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في كورسك، ويتم العمل على تضييق الخناق عليها، مشيراً إلى أن القادة الأوكرانيين يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع.وشدد الرئيس الروسي، على أن تقوم بمحاولات فاشلة لتحرير القوات المحاصرة، لكن لم يتمكن حتى الآن من فعل أي شيء.