الصحة العالمية: انقطاع الإتصال مع مستشفى كمال عدوان شمال غزة

ونشر أدهانوم غيبريسوس في حسابه على منصة "إكس": "منذ ورود تقارير هذا عن اقتحام عدوان في شمال غزة، فقدنا الاتصال بالموظفين هناك. هذا التطور مقلق للغاية بالنظر إلى عدد المرضى الذين يتم تقديم الخدمات لهم والأشخاص الذين لجأوا إليه طلبا للحماية".ويعتبر عدوان آخر يعمل جزئيا في شمال القطاع. ومنذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، يعاني المستشفى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقود المشغل لمولد الكهرباء، وتفاقمت الأزمة مع بدء العملية الإسرائيلية البرية في شمال القطاع في وقت سابق من هذا الشهر.وفي تطور لاحق، أفادت مصادر في بغزة بأن "مصير حسام أبو صفية مدير عدوان لا يزال مجهولا بعد أن أخضعه جيش الاحتلال للتحقيق".وكان أبو صفية قد أفاد في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" بوجود إصابات في صفوف الطاقم الطبي جراء قصف الدبابات المتواصل للمستشفى" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.بدوره أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بأن "أكثر من 150 مريضا وموظفا بينهم طواقم طبية وممرضون داخل عدوان يقوم الجيش الاسرائيلي باحتجازهم والتحقيق معهم".إلى ذلك، أوضح الدفاع المدني في غزة، في بيان، أن "جيش الاحتلال اعتقل في أثناء اقتحام المستشفى كلا من مدير مركز الدفاع المدني في جباليا سعيد شبير والإطفائي رمضان الأقرع واقتادهما إلى جهة غير معلومة".ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.