الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار رحلاتها الى العراق (صورة)

أعلن الوكيل العام للخطوط القطرية في العراق، اليوم الجمعة، عن استمرار رحلاتها اليومية من وإلى مطارات العراقية.

وقال الوكيل في بيان مقتضب تابعته نيوز، ان للخطوط القطرية في العراق، مستمرة في رحلاتها اليومية من وإلى مطارات العراقية".