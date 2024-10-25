"هكر" صينيون يخترقون هواتف ترامب وفانس

وأوضحت الصحيفة أن "المحققين يعملون على تحديد ما إذا كان المتسللون قد تمكنوا خلال المحاولة من جمع معلومات"، وفق رويترز.كما أضافت أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع أن وفانس كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة فيرايزون".فيما لم ترد على طلب للتعليق حتى الآن.يذكر أنه سبق أن تعرضت للاستهداف هذا العام.ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لثلاثة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من تشرين الثاني.