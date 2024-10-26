قصف "إسرائيلي" يستهدف مناطق عدة في إيران

أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات قصفت أهدافا عدة في ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.





وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للهجوم والدفاع، ونحن نتابع التطورات من ووكلائها". وقال المتحدث باسم الإسرائيلي: "يقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية في بدقة، ردا على الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في ضد في الأشهر الأخيرة، وفقا لتوجيهات المستوى السياسي".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للهجوم والدفاع، ونحن نتابع التطورات من ووكلائها".

وشدد المتحدث على أن "الجيش الإسرائيلي يجري تقييما مستمرا للوضع، وفي هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".



وأشارت وسائل إعلام إلى أن "أعدادا كبيرة جدا من الطائرات الحربية وطائرات التزود بالوقود تحلق في سماء .".



كما أوضحت تقارير أمريكية أن "الانفجارات في هي عبارة عن بدء الهجوم الإسرائيلي على الإيرانية".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن "إسرائيل شنت ضربات في إيران".

وبعد نحو 4 ساعات أعلنت هيئة البث "الإسرائيلية"، "انتهاء الهجوم الإسرائيلي على الذي شاركت فيه مئات الطائرات المقاتلة".

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم على انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.