موقع إسرائيلي: إسرائيل أبلغت ايران بالمواقع التي ستضربها منذ امس

وقال موقع والا الإسرائيلي، ان إسرائيل أرسلت رسائل إلى يوم قبل الهجوم الذي نفذته، تحذر الإيرانيين من الرد، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لموقع “والا”، كما تم وتم الرسالة الإسرائيلية إلى الإيرانيين أمس عبر عدة دول قبل عدة ساعات من الهجوم.وقال أحد المصادر، انه "أوضح الإسرائيليون مسبقًا للإيرانيين بشكل عام ما الذي سيهاجمونه وما لن يهاجموه"، وقال مصدران إضافيان إن "إسرائيل حذرت الإيرانيين من الرد على الهجوم، مشددين على أنه إذا ردت إيران، فإن إسرائيل ستنفذ هجوما آخر سيكون أكثر أهمية - خاصة إذا أصيب مدنيون إسرائيليون بأذى".وقال أمريكي كبير إن "الولايات لم تشارك في العملية الإسرائيلية، لكنه أكد أنه إذا قامت بعملية انتقامية، فإن الولايات مستعدة للدفاع عن إسرائيل ضد مثل هذا الهجوم".وأضاف المسؤول الأمريكي: "يجب أن تكون هذه نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران"، وأضاف "إذا هاجمت إسرائيل مرة أخرى، ستكون هناك عواقب، لقد أوضحنا ذلك بشكل مباشر وغير مباشر لإيران".وكان من بين قنوات نقل الرسائل إلى استعداداً للهجوم الإسرائيلي، وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، الذي شغل سابقاً منصب سفير هولندا لدى إسرائيل. وكتب فالديكامب على شبكة التواصل الاجتماعي X قبل ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي: "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حول الحرب والتوترات المتزايدة في المنطقة. ودعوته إلى ضبط النفس. ويجب على جميع الأطراف التحرك لمنع المزيد من التصعيد".وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار إن ثلاث موجات من الهجمات وقعت، ركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، وركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار في ومواقع إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار.وقال المسؤولون إنهم يتوقعون أن ترد على الهجوم الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، لكن بشكل محدود يسمح لإسرائيل بوقف تبادل الضربات بين الطرفين.