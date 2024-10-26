بالصورة.. الجنديان الايرانيان اللذان استشهدا بالهجوم الإسرائيلي

نيوز – دولي

تناقلت وسائل إعلامية، صورة للجنديين الايرانيين اللذين استشهدا بالهجوم الإسرائيلي فجر اليوم.

وأعلن الإيراني، عن سقوط جنديين خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على البلاد فجر اليوم.

وقال في بيان نقلته وسائل اعلام إيرانية: "ضحى جيش الجمهورية الإسلامية باثنين من جنوده الليلة الماضية أثناء تصديه لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران".

ويعد هذا اول إقرار إيراني رسمي بوجود خسائر في الهجوم الإسرائيلي الذي وصف بانه "هجوم ضعيف".